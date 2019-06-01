تقرير: إسرائيل ترتكب مخالفات خطيرة تعكس ملامح سياسية جديدة

كشف تقرير فلسطيني، اليوم السبت، أن إسرائيل بدأت تنفيذ مخالفات سير بحق السائقين الفلسطينيين تحمل دلالات خطيرة، في تطور يشي بملامح سياسة جديدة.

وقال التقرير الصادر عن ”مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان“ في نابلس، إن عددًا من السائقين الفلسطينيين الذين يتعرضون لمخالفات سير تحررها الشرطة الإسرائيلية بحقهم في طرقات الضفة الغربية والشوارع الالتفافية، اكتشفوا أن قيادة شرطة الاحتلال تضيف على رأس صفحة هذه المخالفات عبارة ”الشرطة الإسرائيلية – الوحدة: محافظة يهودا والسامرة / محافظة أورشليم – القدس“.

وبحسب التقرير، الذي نشرته وكالة ”وفا“، فقد لوحظ أن المخالفات المحررة بحق سائقي الضفة الغربية غير تلك الموجهة للذين يحملون الهوية الإسرائيلية، إضافة إلى ذلك فإنه بإمكان السكان الفلسطينيين دفع قيمة المخالفات عبر فروع البريد أو عبر بنك القاهرة عمان الذي يعمل في الأراضي الفلسطينية، وكل ذلك ربما يكون تمهيدًا لسياسة الضم الصامت لمناطق أوسع من الضفة الغربية إلى حدود إسرائيل“.

في الإطار ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس لتأمين اقتحام مستوطنين إلى ”قبر يوسف“، ورافق المستوطنين لأول مرة وحدة ”دوفديفان“ من المستعربين، والتي شاركت في عملية الاقتحام بزي مدني بمساندة قوات كبيرة من الجيش.

ومن بين المستوطنين الذين اقتحموا المكان المتطرف البارز أمير بن جدان، إضافة إلى عدد كبير من الحاخامات، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المكان، أدت لإصابة أكثر من 25 مواطنًا فلسطينيًا.