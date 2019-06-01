فاجعة في العراق.. العثور على تسع جثث محترقة لـ“مختطفي الكمأ“

عثرت قوات حرس الحدود العراقية، اليوم السبت، على 9 جثث محترقة لعدد من المختطفين الذين أعدمهم تنظيم داعش.

وذكر بيان لقوات حرس الحدود أن ”قوة تابعة لمقر لواء حرس الحدود الخامس عثرت على 9 رفات محترقة في منطقة مطار ملاشه“.

وأضاف البيان أن المقتولين، “ من الذين كانوا يريدون الحصول على الكمأ، وتم تسليمهم إلى ذويهم من قبل الفرقة الخامسة، قوات حرس الحدود“.

وخلال الفترة الماضية ومع موسم الربيع، اختطف تنظيم داعش عددًا من المواطنين العراقيين الذين يذهبون إلى الصحراء لجمع محصول الكمأ، فيما تم إطلاق سراح بعض المختطفين في عملية تفاوض غامضة في شباط/ فبراير الماضي.

وعلى إثر ذلك، وجهت قيادة عمليات الأنبار، بمنع المواطنين من الخروج إلى صحراء محافظة الأنبار لجمع الكمأ؛ بعد حوادث الاختطاف من قبل عناصر داعش.