العاهل الأردني يدعو لدعم صمود الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن انعقاد قمة المؤتمر الإسلامي في مكة المكرمة يأتي في وقت يتعين فيه توحيد المواقف والجهود لتمكين الأشقاء الفلسطينيين من نيل حقوقهم ودعم صمودهم.

وفي كلمته التي ألقاها في الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية العادية لمنظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة ، دعا إلى دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيين (أونروا)، لتقديم خدماتها لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، الذين يجب ضمان حقوقهم وخاصة حقهم في العودة والتعويض“.

وأكد أن ”الـمبادرة العربية للسلام، التي تبـنـتها دول منظمة التعاون الإسلامي، تؤكد التزامنا بخيار السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين كخيار استراتيجي يضمن حقوق الأشقاء الفلسطينيين ويلبي طموحاتهم“.

وأعرب عن أمله أن ”تـكون هذه القمة فرصة لتعزيز التعاون وتوحيد المواقف بيننا برؤية مشتركة تحقق آمال شعوب الأمة الإسلامية وترتقي إلى مستوى المسؤولية التاريخية“.