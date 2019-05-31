أنباء عن استدعاء السودان سفيره في الدوحة

استدعت السلطات السودانية، الجمعة، سفيرها لدى الدوحة ”فتح الرحمن علي“، وفقًا لتقارير إعلامية.

ولم يصدر بيان رسمي من الخارجية السودانية حول الأمر، كما لم يعلن أي رد قطري أيضًا.

وكانت السلطات السودانية أمرت بإغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية، يوم أمس الخميس، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مدير مكتب القناة في العاصمة الخرطوم.

وقال: إن ضباطًا من أجهزة أمنية مختلفة وصلوا إلى مكتب القناة وأبلغوا العاملين بقرار المجلس العسكري الحاكم إغلاق المكتب ومصادرة الأجهزة، دون توضيح أسباب.

وكانت قناة الجزيرة القطرية شنت حملة دعائية مضادة تجاه المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، الشهر الماضي، بعد أنباء حينها عن رفض سلطات الخرطوم استقبال وفد للدوحة يرأسه وزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.