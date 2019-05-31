لماذا رفض العاهل المغربي لقاء السراج في الرباط؟

رفض العاهل المغربي الملك محمد السادس، استقبال رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا فايز السراج، خلال الجولة التي قام بها الأخير الأسبوع المنصرم في المنطقة، وفق ما أفاد به مصدر مطلع.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لـ“إرم نيوز“، إن ”فريقًا ليبيًا أوفده السراج قبل أيام إلى المغرب، لتمهيد لقائه بالملك محمد السادس ضمن جولة مغاربية“، مؤكدًا على أن ”الوفد وصل إلى المملكة في 22 أيار/مايو الجاري قادمًا من تونس العاصمة“.

وأضاف: ”جهات عليا أخبرت الوفد الليبي أن العاهل المغربي سيتعذر عليه استقبال السراج، في ظل تشنج الأوضاع على الساحة الليبية واتساع رقعة المعارك“.

وأردف المصدر أن ”الملك محمد السادس يريد أن يكون على مسافة واحدة من جميع أطراف الملف الليبي لتفادي الوقوع في الإحراج مع قطر وتركيا، اللتين تساندان قوات حكومة الوفاق الوطني، إضافة إلى تجنب الاصطدام مع السعودية والإمارات، في ظل الحديث عن بوادر لتذويب الخلافات بين الرباط وأبوظبي التي تفجرت شهر نيسان/أبريل الماضي“، مؤكدًا على أن ”اتفاق الصخيرات سيبقى الإطار والأساس لأي حل سياسي في ليبيا، وأن الحل يجب أن يكون سياسيًا“.

حيال ذلك، يبدو أن حكومة السراج، فشلت فشلًا ذريعًا في حشد الدعم السياسي خلال هذه الجولة المغربية، وهو ما أشارت إليه مجموعة من التقارير الإعلامية.