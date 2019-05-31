سوريا تعلق على البيان الختامي للقمة العربية الطارئة في السعودية

عبّرت سوريا اليوم الجمعة، عن رفضها لما جاء في البيان الختامي للقمة العربية الطارئة التي عقدت في المملكة العربية السعودية، فيما يتعلق بالتدخل الإيراني في الشؤون السورية، معتبرة ما جاء في البيان تدخلًا بعينه في الشأن السوري.

وكانت القمة العربية الطارئة التي اختتمت في مكة فجر الجمعة، قد أدانت ”التدخلات الإيرانية“ في المنطقة، وندد بيان القمة الختامي بـ“التدخل الإيراني في الأزمة السورية وتأثيره على وحدة سوريا“.

وأكد البيان الختامي للقمة كذلك ”تضامن وتكاتف الدول العربية بوجه التدخلات الإيرانية، وأن الدول العربية تسعى إلى استعادة الاستقرار والأمن بالمنطقة، وأن السبيل الوحيد لذلك إنما يتمثل في احترام جميع الدول في المنطقة لمبادئ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التلويح بها والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وانتهاك سيادتها“.

وانتقد البيان سلوك إيران في المنطقة وقال إنه ”ينافي تلك المبادئ ويقوض مقتضيات الثقة وبالتالي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة تهديدًا مباشرًا وخطيرًا“.

ونقلت وكالة الأنباء السورية ”سانا“ اليوم الجمعة، عن مصدر في وزارة الخارجية والمغتربين قوله، إن بلاده ترفض ما ورد في البيان الختامي للقمة العربية الطارئة التي عقدت في السعودية بخصوص ما سمته التدخل الإيراني في الشؤون السورية، وتعتبر أن ما ورد في هذا البيان يمثل تدخلًا بعينه غير مقبول في الشؤون الداخلية السورية.

وقال المصدر إن سوريا تؤكد أن الوجود الإيراني فيها مشروع لأنه جاء بطلب من الحكومة السورية وساهم بدعم جهود سوريا في مكافحة الإرهاب المدعوم من قبل بعض المجتمعين في هذه القمة.

وتابع المسؤول السوري: ”كان حريًا بهذه القمة إدانة تدخلات الدول الأخرى في الشأن السوري، التي تفتقد إلى الشرعية والمشروعية، وكانت ولا تزال تهدف إلى تقديم الدعم اللامحدود بمختلف أشكاله إلى المجموعات الإرهابية وإطالة أمد الأزمة في سوريا.