”الخوذ البيضاء“: 3 ملايين مدني مهددون بأكبر كارثة إنسانية في إدلب

قالت هيئة الدفاع المدني في سوريا (الخوذ البيضاء)، الجمعة، إن 3 ملايين مدني مهددون بالتهجير في إدلب شمالي سوريا، حيث ”تشهد المنطقة أكبر كارثة إنسانية مع أقل استجابة دولية“.

جاء ذلك على لسان رئيس هيئة ”الخوذ البيضاء“، رائد الصالح، في مؤتمر صحفي بمدينة إسطنبول التركية، وضم عدة مؤسسات سورية.

وقال الصالح إنه ”خلال شهر جرى استهداف 1800 منزل سكني، و334 حقلًا زراعيًا في إدلب، وهذا دليل على أن ما يجري ليس حملة تهجير فقط بل سياسة تجويع أيضًا“.

وأضاف: ”تم استهداف 22 مرفقًا صحيًا، و6 مراكز دفاع مدني و29 مدرسة و5 أسواق خلفت أكثر من 600 ضحية، ونحو 300 ألف نازح أوضاعهم صعبة جدًا، 200 ألف منهم تحت أشجار الزيتون ومنهم من هجر للمرة الثانية والثالثة“.

ولفت صالح إلى أنه خلال نفس الفترة ألقي 2300 برميل متفجر، و10 آلاف صاروخ متفجر، وأكثر من 100 صاروخ عنقودي، فضلًا عن صواريخ فراغية“.

وأشار إلى أن المنظمة ”استقبلت 4 مصابين بغاز الكلور من منطقة تلة كبانة بريف اللاذقية، وتم جمع العينات المطلوبة وتم العمل على التنسيق مع الجهات الدولية لتسليم العينات بأقصى سرعة معينة“.