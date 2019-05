العراق.. اعتقال جنود تحرشوا بطفل واغتصبوا أمه

View this post on Instagram

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، عن اعتقال جنود تحرشوا بطفل واغتصبوا أمه، في محافظة نينوى، شمال العراق. . ويظهر المقطع المسرب جنودًا أحدهم يتحرش لفظيًا بطفل داخل آلية عسكرية، بينما يتم الحديث عن اغتصاب جندي آخر لوالدته التي انتقلت إليها كاميرا الهاتف ليتضح أنها تحمل رضيعًا. . #إرم_نيوز #اغتصاب_طفل_وأمه_في_الموصل #جنود #تحرش #اغتصاب #نينوي #العراق #الجيش_العراقي #أخبار #حوادث #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trends#iraq