العراق.. اعتقال جنود تحرشوا بطفل واغتصبوا أمه

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، عن اعتقال جنود تحرشوا بطفل واغتصبوا أمه، في محافظة نينوى، شمال العراق.

وقالت خلية الإعلام الأمني الحكومية في بيان لها، إن ”مديرية الاستخبارات العسكرية اعتقلت الاشخاص الذين أساءوا لسمعة الجيش العراقي من خلال مقطع فيديو مسرب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد صدور توجيهات من قبل رئيس أركان الجيش“.

ويظهر المقطع المسرب جنودًا أحدهم يتحرش لفظيًا بطفل داخل آلية عسكرية، بينما يتم الحديث عن اغتصاب جندي آخر لوالدته التي انتقلت إليها كاميرا الهاتف ليتضح أنها تحمل رضيعًا.