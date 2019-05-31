العراق.. اعتقال جنود تحرشوا بطفل واغتصبوا أمه

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، عن اعتقال جنود تحرشوا بطفل واغتصبوا أمه، في محافظة نينوى، شمال العراق.
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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، عن اعتقال جنود تحرشوا بطفل واغتصبوا أمه، في محافظة نينوى، شمال العراق. . ويظهر المقطع المسرب جنودًا أحدهم يتحرش لفظيًا بطفل داخل آلية عسكرية، بينما يتم الحديث عن اغتصاب جندي آخر لوالدته التي انتقلت إليها كاميرا الهاتف ليتضح أنها تحمل رضيعًا. . #إرم_نيوز #اغتصاب_طفل_وأمه_في_الموصل #جنود #تحرش #اغتصاب #نينوي #العراق #الجيش_العراقي #أخبار #حوادث #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trends#iraq
وقالت خلية الإعلام الأمني الحكومية في بيان لها، إن ”مديرية الاستخبارات العسكرية اعتقلت الاشخاص الذين أساءوا لسمعة الجيش العراقي من خلال مقطع فيديو مسرب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد صدور توجيهات من قبل رئيس أركان الجيش“.
ويظهر المقطع المسرب جنودًا أحدهم يتحرش لفظيًا بطفل داخل آلية عسكرية، بينما يتم الحديث عن اغتصاب جندي آخر لوالدته التي انتقلت إليها كاميرا الهاتف ليتضح أنها تحمل رضيعًا.