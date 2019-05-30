السيسي: الهجمات على السعودية والإمارات مناسبة لإعادة النظر في آليات الدفاع العربي

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن الهجمات على السعودية والإمارات فرصة لإعادة النظر في آليات الدفاع العربي، فيما حذر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي من أن تلك الهجمات ”تمثل تصعيدًا يعرض الأمن الإقليمي للخطر“.

وأضاف السيسي في القمة العربية الطارئة بمكة المكرمة: ”علينا كعرب أيضًا مسؤولية لتفعيل آليات التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب وتدعيم قدراتنا الذاتية على مواجهته بل ربما تمثل هذه التهديدات الأخيرة مناسبة مهمة لتجديد النقاش حول تفعيل آليات العمل العربي المشترك القائمة بالفعل أو التي تم اقتراحها“.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية قال السيسي: ”لا يمكن أن يتحقق الاستقرار في المنطقة بدون الحل السلمي الشامل الذي يلبي الطموحات الفلسطينية المشروعة في الاستقلال وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية“، بحسب ”رويترز“.

من جانبه، جدد الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، تنديد بلاده باستهداف المدن ومحطات ضخ النفط والسفن بالسعودية و الإمارات.

وقال السبسي، في كلمته خلال القمة إن ”الأمن القومي الجماعي العربي كل لا يتجزأ وتونس حريصة من منطلق ذلك على أمن السعودية وكل البلدان الخليجية والعربية“، مؤكدًا أن ”ذلك يمثل مقومات الأمن والاستقرار في عموم المنطقة والعالم“.

وأضاف أن ”استهداف مدن آمنة في السعودية بالصواريخ البالسيتة، وعمليات استهداف السفن في سواحل الإمارات ومحطات ضخ النفط في المملكة، يمثل تصعيدًا يعرض الأمن الإقليمي للخطر، ويعد تهديدًا صريحًا لأمن وسلامة الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية“.

من جانبه، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته خلال القمة، إن الفلسطينيين لن يشاركوا ”في ورشة العمل التي دعت لها الإدارة الأمريكية في المنامة“.

وأضاف: ”نرفض استبدال مبدأ الأرض مقابل السلام بالازدهار مقابل السلام.. أود أن أعيد التأكيد على رفضنا المطلق للمحاولات الأمريكية الهادفة إلى إسقاط القانون الدولي والشرعية الدولية بما يسمى صفقة القرن“.