دهس ثلاثة ضباط أردنيين في إربد.. والفاعل: ”أنا داعشي“ (فيديو)

أصيب ثلاثة ضباط أمن أردنيين، اليوم الخميس، عندما أقدم أحد الأشخاص على دهس دوريتهم بمحافظة إربد شمال البلاد، قائلًا إنه ينفذ عملية ”استشهادية“ وإنه يتبع تنظيم داعش.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه ”عصر هذا اليوم أقدم سائق إحدى المركبات على صدم مركبة إحدى دوريات الشرطة في منطقة كفريوبا بإربد متعمدًا“.

وأضاف البيان الأمني، أنه ”جرى إسعاف طاقم الدورية المكون من ثلاثة ضباط صف للمستشفى، وهم بحالة مستقرة ومتوسطة وأدخلوا للمراقبة والعلاج“.

وفي مقطع مصور تداوله أردنيون على فيسبوك، قال منفذ العملية إنه يتبع لتنظيم داعش، وإنه نفذ ”عملية استشهادية“.

وأكد الأمن العام أنه جرى ضبط سائق المركبة، فيما أشارت المعطيات الأولية إلى تعمده صدم دورية الأمن.

وقال الناطق باسم الأمن العام إن ذلك الشخص بحقه ثلاث قضايا سابقة لتعاطي المواد المخدرة، كما سبق أن كان نزيلًا في المركز الوطني للطب النفسي.

ولا تزال التحقيقات الأمنية جارية للوقوف على ملابسات الحادثة بشكل نهائي.