السودان.. الصادق المهدي يُحدّد 3 نقاط للتفاوض مع المجلس العسكري

حدّد رئيس حزب ”الأمة“ السوداني، الصادق المهدي، 3 نقاط للتفاوض مع المجلس العسكري، هي ”مجلس سيادة مشترك، ومجلس دفاع وأمن مشترك، وهيئة قضائية مستقلة“.

وقال في كلمة له خلال الإفطار السنوي لحزبه بأم درمان (غرب الخرطوم)، اليوم الخميس، إن التصعيد بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير ”فتح الطريق أمام الثورة المضادة لعرقلة المسيرة“.

وأوضح المهدي أن التصعيد من قبل قوى ”إعلان الحرية والتغيير“ دفع المجلس العسكري أيضًا للتصعيد، وذلك أدّى لانتعاش قوى الثورة المضادة.

وأكد أن الإضراب العام الذي جرى يومي الثلاثاء والأربعاء ”أنعش الثورة المضادة“، مشيرًا إلى أن الإضراب جعل المجلس العسكري ”يتزحزح من مواقفه“.

لكنه استدرك قائلًا: ”أحذّر المجلس العسكري من التموضع في موضع الرئيس المخلوع عمر البشير، والعودة إلى المربع الأول“.

وأضاف المهدي أن ”تزحزح المجلس العسكري يفتح الباب واسعًا أمام تحركات انقلابية مضادة للثورة، أو تحركات انقلابية من قبل حركة يسارية من الضباط الأحرار كما حدث في مايو“، في إشارة إلى تنظيم الضباط الأحرار الذي نفذ انقلاب 1969 بقيادة جعفر نميري.‎

وطالب المهدي بتكوين مكتب قيادي لقوى الحرية والتغيير، هو الذي يكوّن حكومة مدنية من خبراء لا محاصصة حزبية فيها، ومجلس تشريعي.