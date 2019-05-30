طيار عراقي ينجو بطائرته بعد استهدافها من داعش (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الخميس، عن استهداف تنظيم داعش إحدى طائراتها، التابعة لطيران الجيش العراقي.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن ”وفدًا من إعلام وزارة الدفاع زار المقدم الطيار البطل حسام جاسم جوبر، الذي تمكن من قيادة طائرته والهبوط بها بسلام رغم إصابته بإطلاقات من العصابات الإرهابية“.

وبينت وزارة الدفاع العراقية، أن ”الطائرة استهدفت أثناء تأديتها أحد الواجبات المكلفة بها بمطاردة الإرهاب في المناطق الصحراوية“.

وبالرغم من توقف العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في العراق، إلا أن التنظيم ما زال يهدد مدن البلاد، ويشن بين الحين والآخر عمليات عسكرية ضد المدنيين، فضلًا عن التعرض للقوات العراقية المنتشرة في عموم المحافظات التي كان يسيطر عليها في سنة 2014.