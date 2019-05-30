”سرايا القدس“ تكشف امتلاكها طائرات مسيرة وتبث فيديو لاستخدامها ضد جنود إسرائيليين

أعلنت ”سرايا القدس“ الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، المقربة من إيران، عن امتلاكها طائرات مسيرة من دون طيار، قادرة على تنفيذ مهام هجومية، مشيرة إلى أنها استخدمتها خلال التصعيد في قطاع غزة، بداية مايو/أيار الجاري.

ونشرت ”سرايا القدس“ فيديو يكشف عن استخدامها لهذه الطائرات في مهام هجومية ضد دبابة إسرائيلية على حدود قطاع غزة، وهي العملية الأولى منذ إعلان الفصائل الفلسطينية في غزة امتلاكها طائرات مسيرة.

???? لأول مرة.. سرايا القدس تكشف عن استهداف آليتين عسكريتين عبر طائرة مسيّرة في العدوان الأخير. تم النشر بواسطة ‏وكالة فلسطين اليوم الإخبارية‏ في الخميس، ٣٠ مايو ٢٠١٩

وقالت ”سرايا القدس“، إنها ”تمكنت من استهداف آليتين عسكريتين بواسطة طائرة مسيرة، لأول مرة في تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني“.

وأضافت في بيان لها، أن ”العدو تكتم على العملية وأخفى خسائره فيها“.

واندلعت موجة من التصعيد العسكري الكبير بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، مطلع الشهر الجاري، كشفت خلاله ”سرايا القدس“ عن إدخال صاروخ ”بدر 3“ الذي طورته محليًا للخدمة، والذي أدى استخدامه في عمليات القصف لدمار واسع وخسائر في صفوف الإسرائيليين.