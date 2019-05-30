كردستان العراق.. إطلاق سراح المعارض شاسوار عبدالواحد

قررت السلطات القضائية في إقليم كردستان العراق، ظهر اليوم الخميس، الإفراج عن رئيس حراك الجيل الجديد، المعارض لحكومة الإقليم، شاسوار عبدالواحد، بكفالة.

وقالت قناة ”NRT“، المملوكة لعبدالواحد إن ”قاضي الآسايش قرر اليوم الإفراج عن رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد، بكفالة، والإفراج عن 8 من متطوعي الحراك كانوا معتقلين منذ ما يقارب الشهر“.

يذكر أن جهاز الأمن ”الأسايش“ الخاص بحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، اعتقل رئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبدالواحد، الخميس 16 أيار/ مارس 2019، بعد أن ذهب عبدالواحد بنفسه للقضاء، وذلك بعد يوم من إصدار محكمة التحقيق العامة لأسايش السليمانية، مذكرة قبض بحقه.

فيما اعتقلت القوات الأمنية الكردية في 4 أيار/ مارس الماضي، السياسي الكردي البارز رئيس حراك ”الجيل الجديد“، شاسوار عبدالواحد، وافرجت عنه بعد 24 ساعة.

كما اعتقلت قوات الأسايش الكردية في كانون الثاني/يناير 2018، رئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبدالواحد في مطار السليمانية، وأطلقت سراحه في وقت لاحق.

وكان العشرات من مؤيدي حراك الجيل الجديد قد تظاهروا قبل يومين أمام المقر الرئيسي لحراك الجيل الجديد في السليمانية؛ للمطالبة بإطلاق سراح رئيس الحراك والنشطاء المعتقلين.

وشارك حراك الجيل الجديد الذي يرأسه شاسوار عبدالواحد، في انتخابات برلمان كردستان الأخيرة وفاز بـ 8 مقاعد، كما يملك 4 مقاعد في مجلس النواب العراقي الاتحادي في العاصمة العراقية بغداد.