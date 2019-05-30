طائرات تركية تضرب أهدافًا في العراق

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن طائرات حربية تركية وطائرات هليكوبتر هجومية ضربت أهدافًا في الجبال الواقعة بشمال العراق، وإن الجيش ”حيّد“ 19 مسلحًا كرديًا مع دخول عمليته هناك يومها الرابع.

وذكرت الوزارة، أن جنديين تركيين قتلا، أمس الأربعاء، متأثرين بجروح أصيبا بها في انفجار عبوة ناسفة خلال ”عملية المخلب“ التي تستهدف مسلحي حزب العمال الكردستاني في منطقة هاكورك قرب الطرف الجنوبي الشرقي من تركيا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة تصاعد الدخان من قمة تل مع تردد دوي إطلاق النار، بينما حلقت طائرات هليكوبتر هجومية في السماء.

وقالت الوزارة إن المقطع يظهر تدمير موقع مدافع آلية ثقيلة لحزب العمال الكردستاني.

وذكرت الوزارة، اليوم الخميس، أن الجيش ”حيّد“ أربعة مسلحين في أحدث تحركاته، ليرتفع العدد الكلي إلى 19 مسلحًا.

واستخدمت الوزارة لفظًا يشير عادة إلى القتل، لكنه قد يعني أيضًا الإصابة أو الأسر.

وتابعت الوزارة قائلة، إن الطائرات الحربية نفذت أيضًا ضربات في مناطق حدودية غربي هاكورك في شمال العراق ودمرت مواقع أسلحة ومخابئ ومخازن للذخيرة تابعة لحزب العمال الكردستاني.

وبدأت العملية التركية عبر الحدود مع العراق بقصف بالمدفعية وضربات جوية، يوم الإثنين، قبل إنزال قوات خاصة من طائرات هليكوبتر في المنطقة.

ويتمركز حزب العمال الكردستاني في منطقة قنديل جنوبي هاكورك.