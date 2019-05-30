رئيس المجلس العسكري بالسودان يتجه إلى السعودية للمشاركة في قمتي مكة 

توجه رئيس المجلس العسكري الحاكم بالسودان، عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، إلي السعودية، حيث يرأس وفد بلاده في القمتين العربية والإسلامية بمكة المكرمة، حسب بيان صادر عن إعلام المجلس.

وتأتي الزيارة تلبية لدعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لحضور القمتين اللتين تستضيفهما مكة المكرمة اليوم الخميس وغدًا الجمعة.

ومن المنتظر أن يجري رئيس المجلس العسكري الانتقالي لقاءات ثنائية مع قادة عدد من الدول العربية والإسلامية علي هامش القمتين.

وتبحث القمة العربية الطارئة التوترات مع إيران بعد هجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات، وضربات بطائرات مسيرة على محطات لضخ النفط في السعودية.