مقتل امرأة وجنينها في اشتباكات قرب مقر الاعتصام بالخرطوم

أعلنت لجنة أطباء السودان، الأربعاء، مقتل امرأة وجنينها وإصابة آخرين في اشتباكات، بالقرب من مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم.

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة اطلعت عليه الأناضول.

وقالت اللجنة: ”ارتقت روح الثائرة ميادة وجنينها نتيجة إصابتها برصاصة طائشة في اشتباك لعناصر الجيش وبعض المتفلتين منهم في شارع النيل“.

وأضافت: ”نتج عن الاشتباك أيضًا إصابات متفاوتة بين الثوار جار إسعافها“.

فيما قال تجمع المهنيين عبر صفحته على موقع ”فيسبوك“، إنه اشتباك بالرصاص الحي بين قوات عسكرية ومنفلتين منها في شارع النيل، أدى إلى ارتقاء روح ثائرة وسقوط عدد من الجرحى (دون تفصيل).

وأدان التجمع ”التصرفات غير المسؤولة من القوات النظامية – دون تفصيل – التي يجب أن يكون وجودها لحفظ أمن المواطن وسلامته“.

وطالب بضرورة تقديم المتورطين إلى العدالة.

ودعا المعتصمون لضبط النفس والتمسك بالسلمية والتواجد في ساحة الاعتصام وتفويت الفرصة على المتربصين بالثورة باستغلاله في إشاعة الفوضى.

ويتواصل الإضراب العام بالسودان ليومه الثاني على التوالي، حيث دخلت قطاعات مهنية سودانية، منذ الثلاثاء، في إضراب عام عن العمل يستمر يومين، بدعوة من قوى الحرية والتغيير، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين.