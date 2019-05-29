العراق يعلن مقتل 14 من عناصر داعش بعملية أمنية في الموصل

كشفت خلية الإعلام الأمني العراقي الرسمية اليوم الأربعاء، عن حصول اشتباكات بين القوات الأمنية العراقية وعناصر تنظيم داعش، في محافظة نينوى، شمال العراق.

وذكرت الخلية في بيان لها: ”قتل 14 إرهابيًا بينهم انتحاريون، وقيادات خلال اشتباك جاء بعد عملية إنزال جوي نفذته وحدة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب، بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، استنادًا لمعلومات استخبارية مؤكدة“.

وبين البيان الأمني العراقي أن ”العملية استهدفت مقرًا لعناصر تنظيم داعش في قضاء الحضر جنوب غرب مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى“.

وبالرغم من توقف العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في العراق، إلا أن التنظيم مازال يهدد مدن البلاد، ويشن بين الحين والآخر عمليات عسكرية ضد المدنيين، فضلًا عن التعرض للقوات العراقية المنتشرة في عموم المحافظات التي كان يسيطر عليها في سنة 2014.