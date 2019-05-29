العراق يسلم 188 طفلًا تركيًّا خلفهم ”داعش“ إلى بلادهم

أعلن مجلس القضاء العراقي، اليوم الأربعاء، عن تسليم 188 طفلًا تركيًّا خلفهم تنظيم داعش في العراق إلى بلادهم بحضور ممثلين عن الحكومتين العراقية والتركية ومنظمات دولية.

وقال المتحدث باسم المجلس، عبد الستار بيرقدار، في بيان صحفي، إن ”محكمة التحقيق المركزية المسؤولة عن ملف الإرهاب والمتهمين الأجانب، سلّمت الجانب التركي 188 طفلًا خلفهم داعش الإرهابي في العراق“.

وبين بيرقدار أن ”هؤلاء بينهم بالغون بنسبة قليلة أدينوا بتهم تجاوز الحدود“، مشيرا إلى ”نفاد فترة الإقامة وانتهت فترة محكوميتهم“، لافتًا إلى أن ”عملية التسليم جرت بإشراف القضاء الذي رافقهم حتى ركوب الطائرة التي تقلهم إلى بلادهم“.

وأضاف المتحدث باسم مجلس القضاء العراقي أن ”التسليم تم بحضور ممثل عن وزارة الخارجية العراقية وآخر عن سفارة تركيا في بغداد ومنظمات دولية كاليونيسيف“.

وقال السفير التركي لدى بغداد، فاتح يلدز، في وقت سابق، إن بلاده تهدف إلى جلب عدد كبير من الأطفال الذين انضم آباؤهم وأمهاتهم إلى تنظيم داعش المتشدد في العراق، قبل عيد الفطر، مؤكدًا وجود اتفاق مع الجانب العراقي في هذا الصدد.