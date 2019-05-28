حميدتي: هناك دول تدفع أموالًا لتخريب السودان

أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد حمدان حميدتي اليوم الثلاثاء، أن هناك دولًا تدفع أموالًا من أجل ”تخريب السودان“.

واتهم حميدتي في كلمة له أمام قيادات قبلية وعشائرية في الخرطوم -تحدث خلالها عن الثوار- أفرادًا بـ“التخابر والعمل مع دول“ لم يذكرها.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي: ”إن دولًا تدفع الأموال وتسعى لأن يكون السودان مثل سوريا وليبيا“ مضيفًا: ”نحن نرصد ولدينا العديد من الملفات“.

من جهة أخرى اعتبر حميدتي أن ”الجيش وقوات الدعم السريع التابعة له جزء من الثورة، ولولاهما لكان الرئيس المعزول عمر البشير موجودًا في السلطة حتى الآن“.

وقال: ”نطالب المحتجين الذين جاؤوا من أجل التغيير وتبنوا خيارات الحرية والسلام والعدالة بأن يعودوا لها“ واستدرك: ”إن عادوا لشعاراتهم تلك سنسلمهم السلطة اليوم قبل الغد“.

وفي سياق متصل، أشار حميدتي إلى أن ”أعضاء بحزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه البشير الآن يتبنون خيارات الثورة للهروب من المحاسبة.. هنالك أناس فاسدون يعملون الآن لتحسين صورتهم“.

من جهة أخرى ذكر تلفزيون الحدث نقلًا عن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين الكباشي، أن الاتصالات ”لم تنقطع“ مع قوى إعلان الحرية والتغيير، تحالف المعارضة الرئيسي، وأن لجنة مشتركة تعمل ”لتقريب وجهات النظر“ بين الجانبين.

وأبلغ الكباشي القناة بأن المجلس ”لن يتراجع عمّا اتفق عليه مع المعارضة“.

وخلال الأيام الماضية قام رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ونائبه حميدتي بزيارات منفصلة، شملت السعودية والإمارات ومصر، لإطلاع تلك البلدان على التطورات في السودان.