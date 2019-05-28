غسان سلامة يؤكد ”تبديد“ سوء الفهم مع حفتر

المصدر: ا ف ب

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، اليوم الثلاثاء، أن قنوات الحوار لم تُقطع بينه وبين قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

وجاء حديث سلامة تعليقًا على تصريح سابق لحفتر اعتبر فيه أن ”سلامة تحول إلى وسيط منحاز في النزاع الليبي“، إثر تقرير قدمه لمجلس الأمن عن الوضع في ليبيا، حيث يخوض الجيش معركة لتحرير طرابلس من الميليشيات.

وقال ”سلامة“ خلال مقابلة مع ”فرانس 24“: ”لم يتم إطلاع حفتر بشكل صحيح على نص التقرير الأخير الذي رفعته إلى الأمين العام للأمم المتحدة“.

وأضاف:“تسنى له إعادة قراءة النص، والتحقق من أنه واقعي“، لافتًا إلى أن ”المشير حفتر طلب منه مواصلة الوساطة“.

في 21 أيار/مايو، أكد سلامة أمام مجلس الأمن، أن ”ليبيا على وشك الانزلاق إلى حرب أهلية يمكن أن تؤدي إلى الفوضى أو الانقسام الدائم للبلاد“.

وقال حفتر لصحيفة ”لو جورنال دو ديمانش“:“تقسيم ليبيا، ربما هذا ما يريده خصومنا.. وربما هذا ما يبتغيه غسان سلامة أيضًا“، مضيفًا:“طالما أنا على قيد الحياة، لن يحدث هذا أبدًا“.