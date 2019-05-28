رئيس المجلس العسكري السوداني يزور إثيوبيا

بدأ رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق عبدالفتاح البرهان، يوم الثلاثاء، زيارة للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، هي الأولى له منذ توليه منصبه في 12 من شهر نيسان/ أبريل الماضي.

وكان في استقبال البرهان والوفد المرافق له لدى وصولهم كل من وزيرة السلام مفرحات كامل، ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية هيروت زمني، بحسب إذاعة ”فانا“ الإثيوبية.

ومن المتوقع أن يلتقي البرهان، خلال الزيارة غير معلنة المدة، بمسؤولين حكوميين، في مقدمتهم رئيس الوزراء أبي أحمد، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والمسائل المرتبطة بالاستقرار السياسي في السودان.

وأديس أبابا من أولى العواصم التي اعترفت بالمجلس العسكري، بعد عزل عمر البشير، وذلك خلال استقبالها وفدًا من المجلس، منتصف الشهر الماضي.