إسرائيل توجه 24 تهمة ضد عضو ”ثوري فتح“ زكريا الزبيدي

وجهت المحكمة العسكرية الإسرائيلية لائحة اتهام تشمل 24 تهمة بحق عضو المجلس الثوري لحركة فتح زكريا زبيدي، وفق ما أفادت به قناة ”مكان“ العبرية اليوم الثلاثاء.

وبحسب القناة فإن أخطر التهم التي وجهتها المحكمة إلى زبيدي هي إطلاق النار، والتآمر على زرع عبوة ناسفة.

وذكرت القناة أن المحكمة العسكرية في ”عوفر“ قررت تمديد فترة اعتقال زكريا زبيدي الذي اعتقل قبل أشهر على خلفية اتهامه بالقيام بأنشطة وصفتها إسرائيل بأنها ”إرهابية وخطيرة“.

وأفادت القناة بأن تمديد اعتقال الزبيدي جاء إلى حين استنفاد الإجراءات القضائية بحقه.

وكان زبيدي قد اعترف بارتكاب اعتداءي إطلاق النار العام الجاري والعام الماضي باتجاه حافلات إسرائيلية كانت تسير قرب مستوطنة بيت إيل، على حد زعم القناة.

ويأتي قرار محاكمة الزبيدي على الاعتداءات التي ارتكبها خلال هذه الفترة، بسبب خرقه اتفاقًا وقعه مع سلطات الأمن الإسرائيلية، كان ينص على عدم محاكمته مقابل التزامه بترك طريق الإرهاب.

يشار إلى أن النيابة قدمت قبل أكثر من أسبوع لائحة اتهام ضد محامٍ يدعى طارق برغوث من بلدة العيزرية جنوب شرق أورشليم القدس، اعتقلته مع زبيدي، وتنسب له الضلوع في ارتكاب الاعتداءات المذكورة. كما تنسب له تهمة ارتكاب إطلاق نار على دورية للاحتلال في حاجز قرب بلدة أبو ديس إلى الشرق من القدس قبل نحو 3 أعوام.