متحدث عسكري: الإخوان صرفوا ملايين الدنانير في حربهم الإعلامية ضد الجيش الليبي‎‎

كشف متحدث عسكري ليبي، أن جماعات تنتمي لتنظيم الإخوان المسلمين، صرفوا ملايين الدنانير في حربهم الإعلامية ضد الجيش الوطني الليبي.

وأشار المتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة العميد خالد المحجوب، إلى أن هذه الجماعات تعاونت مع شركات عالمية لتحقيق هذا الغرض.

وقال المحجوب في فيديو نشره المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إن ”هناك غرفًا مخصصة للحرب النفسية، تصرف عليها أموال طائلة، من خزينة الدولة“.

واعتبر أن ”الشخصيات التي تم استدعاؤها من قبل الإخوان المسلمين، للترويج الإعلامي، لم يعد لها أي فاعلية في الشارع الليبي، وقد أستهلكت إعلاميًا“.