قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بمحافظة الأنبار العراقية

انفجرت سيارة مفخخة، ظهر اليوم الثلاثاء، في ناحية بروانة، بمحافظة الأنبار غرب العراق، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى.

وقال مصدر أمني عراقي إن ”سيارة مفخخة مركونة في منطقة الجزيرة شرق ناحية بروانة الواقعة بين قضاءي حديثة وبيجي، حسب وسائل إعلام محلية“.

وأضاف المصدر أن ”انفجار السيارة المفخخة أسفر عن مقتل عنصرين من الحشد العشائري وإصابة ثالث“.

إلى ذلك اتهم حزب المؤتمر الوطني العراقي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة الأمريكية بزعزعة الأمن في المحافظات المحررة.

وقال القيادي في الحزب محمد الموسوي، في بيان صحفي، إنه ”من الواضح أن هناك دفعًا أمريكيًا باتجاه تكرار العمل بتجربة الصحوات في المناطق المحررة بهدف خلق حالة من توازن القوى مع الحشد الشعبي والعشائر السنية المتحالفة معه، ولضمان أمن قواعدها وخطوط إمدادها المنتشرة في تلك المناطق“.

وبين الموسوي أن ”الخروقات الأمنية الأخيرة، والاستهدافات المتكررة التي يتعرض لها المدنيون العزل في عدد من مناطق تلك المحافظات، ستمثل في قادم الأيام الذريعة الأهم لقبول التسليح أو التمويل الأمريكي للقوى المتواجدة في تلك المناطق، بدفع من بعض الكتل السياسية المتناغمة مع المشروع الأمريكي في العراق“.

وأضاف: ”لا نستبعد أن يكون للإدارة الأمريكية دور في زعزعة الأمن في المناطق المحررة تماشيًا مع مشروعها القائم في العراق والمنطقة، وهذا ما يستدعي وعيًا وحرصًا في التعامل مع هذا الملف من قبل الحكومة العراقية“.

وبالرغم من توقف العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش إلا أن التنظيم ما زال يهدد مدن البلاد، ويشن بين الحين والآخر عمليات عسكرية ضد المدنيين، فضلًا عن التعرض للقوات العراقية المنتشرة في عموم المحافظات التي كان يسيطر عليها.