طيارو السودان يبدأون إضرابًا عامًا عن العمل

بدأ طيارون سودانيون في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، إضرابًا عامًا عن العمل، استجابة لدعوة ”قوى إعلان الحرية والتغيير“.

جاء ذلك في بيان صادر عن ”تجمع الطيارين السودانيين“ نشره تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات ”قوى إعلان الحرية والتغيير“، قائدة الحراك الشعبي، عبر صفحته الرسمية ”فيسبوك“.

وقال البيان: ”مع ساعات الصباح الأولى، نؤكد لكم أن جميع الطيارين السودانيين في كل شركات الطيران ملتزمون تمامًا بالإضراب المعلن الذي بدء منتصف الليل بالتوقيت المحلي“.

وأضاف أن ”الإضراب مستمر حتى منتصف ليل يوم الأربعاء لكل الرحلات الداخلية والدولية“.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وفديوهات تظهر اكتظاظ عشرات المسافرين بمطار الخرطوم.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات السودانية حتى الساعة 2:00 صباحًا من فجر الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وأعلنت القاهرة، الإثنين، إلغاء رحلتين من مطارها الرئيسي، إلى الخرطوم الثلاثاء ”نظرًا للأحداث الجارية في السودان“.

ومساء الإثنين، أكدت قوى “ إعلان الحرية والتغيير“ أنهم ”سينفذون الإضراب العام الثلاثاء، والأربعاء في جميع أنحاء البلاد“.

وشهدت الخرطوم ومدن أخرى، خلال الأيام القليلة الماضية، وقفات احتجاجية لعاملين بمؤسسات حكومية وشركات عامة وخاصة وبنوك وجامعات وقطاعات مهنية، طالبت المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.