الجيش العراقي يصد هجومًا لداعش على حقول نفطية في صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق يوم الاثنين، صد هجوم لتنظيم داعش على حقول نفطية في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان لها أن ”قوة من شرطة الطاقة وبإسناد من مدفعية الحشد الشعبي تتصدى لمحاولة تعرض لعناصر إرهابية على حقول علاس النفطية ضمن محافظة صلاح الدين“.

يأتي ذلك بعد ساعات على نشوب حريق في حقل عجيل النفطي في المحافظة.

وبحبسب القوات الأمنية العراقية فإن ”حريقاً نشب في إحدى خزانات الغاز الطبيعي في حقل عجيل النفطي في محافظة صلاح الدين اثناء عملية الصيانة“.

وأضافت أن ”فرق الدفاع المدني وفرق الصيانة التابعة لوزارة النفط تشرع بالإجراءات اللازمة في هذا الحادث الذي هو تحت السيطرة“.

وبالرغم من توقف العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش إلا أن التنظيم ما زال يهدد مدن البلاد، ويشن بين الحين والآخر عمليات عسكرية ضد المدنيين، فضلًا عن التعرض للقوات العراقية المنتشرة في عموم المحافظات التي كان يسيطر عليها.