6 قتلى في احتجاجات على استفتاء دستور مصر

القاهرة -أعلنت مصادر أمنية وطبيةحالات الوفاة بلغ 8 من بينها 6 حالات خلال اشتباكات بين الأمن ومؤيدين للإخوان ( أربعة في سوهاج وحالة في بني سويف وحالة في الجيزة) وحالتي وفاة طبيعية في القاهرة أثناء التصويت.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 21 مصابا في عدة محافظات.

وقال مصدر أمني في سوهاج إن 6 من مؤيدي الإخوان قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن خلال احتجاجهم على الاستفتاء الذي بدأ في الصباح.

وبين المصدر أن ما يقرب من 20 شخصا آخرين أصيبوا في الاشتباكات خمسة منهم بطلقات نارية بينما أصيب الآخرون بكسور وكدمات واختناق خلال معارك كر وفر بن الجانبين.

وقال بيان لوزارة الداخلية نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط إن ضابطا وأمين شرطة أصيبا في الاشتباكات.

وأضاف أن الاشتباكات وقعت "بعد قيام أنصار تنظيم الإخوان الإرهابي باعتلاء أسطح بعض العقارات... وقاموا بإطلاق أعيرة نارية على المارة في محاولة منهم لإثنائهم عن الوصول إلى مقار الاستفتاء."

ويعتبر الاستفتاء خطوة كبيرة في تنفيذ خارطة طريق تشمل انتخابات تشريعية ورئاسية أعلنها الجيش يوم عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو تموز. والاستفتاء هو أول عملية تصويت تجرى منذ الإطاحة بمرسي بعد احتجاجات على حكمه شارك فيها ملايين المصريين.

وتتولى قوات الجيش والشرطة تأمين الاستفتاء في مختلف أنحاء مصر التي شهدت عنفا سياسيا بعد عزل مرسي أوقع نحو 1500 قتيل اغلبهم من مؤيديه وبينهم نحو 350 من رجال الشرطة والجيش.

وقال بيان وزارة الداخلية إن قوات الأمن ألقت القبض على 17 من مؤيدي الإخوان "بحوزة أربعة منهم بنادق آلية."

وفي وقت سابق ذكرت مصادر أمنية وصحية أن مؤيدا للإخوان المسلمين قتل في مدينة ناصر بمحافظة بني سويف.

وقالت المصادر وشاهد عيان إن القتيل في مدينة ناصر ويدعى محمود سيد جمعة (25 عاما) كان يحتج مع آخرين يؤيدون جماعة الإخوان على الاستفتاء الذي بدأ في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي ويستمر يومين.

وقال مصدر صحي إنه توفي بمستشفى ناصر المركزي بالمدينة خلال محاولة لإنقاذ حياته.

وقالت مصادر أمنية وشهود عيان إن انفجارا وقع قبل نحو ساعتين من بدء الاستفتاء أمام محكمة في حي امبابة بمحافظة الجيزة على الجانب الغربي من نيل العاصمة لم يسفر عن ضحايا. وقال مسؤول أمني إن الانفجار نتج عن قنبلة بدائية الصنع.

وقال شاهدا عيان إن الانفجار حطم زجاج نوافذ عدد من طوابق المبنى ونوافذ منازل وسيارات.

وقال مصدر أمني إن مشاركين في مسيرة احتجاج مؤيدة للإخوان أشعلوا النار في سيارة شرطة بمدينة الحوامدية إحدى مدن الجيزة.

وقالت المصادر الأمنية وشهود إن قوات الأمن فرقت احتجاجات صغيرة لمؤيدي الإخوان في حلوان إحدى ضواحي القاهرة ومدن الإسكندرية ودمياط على البحر المتوسط والزقازيق شمال شرقي العاصمة وناهيا بالجيزة.