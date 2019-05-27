اشتية: الحكومة الفلسطينية ستقترض من البنوك للإيفاء ببعض الالتزامات المالية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، إن الحكومة الفلسطينية ستقترض من البنوك للإيفاء ببعض الالتزامات المالية الشهرية.

وأضاف في كلمته بمستهل جلسة الحكومة: ”لا زالت إسرائيل تقتطع من أموالنا ولا زلنا نرفض استلام هذه الأموال منقوصة“.

وقال اشتية: ”موقفنا واضح بأننا لن نقبل أن يوصف أبناؤنا في السجون بالإرهابيين أو بأننا نمول الإرهاب“.

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني أنه ”بالرغم من الأزمة المالية، وبتوجيه من الرئيس محمود عباس ستدفع الحكومة كامل رواتب الأسرى والشهداء، و60% من رواتب الموظفين العموميين لشهر أيار/مايو الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة بنفس المعيار، وكامل المبلغ المستحق للشريحة من 2000 شيقل فما دون“.

ولفت اشتية إلى أن العلاوات المتغيرة تصرف حسب نصوص الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية والتي تزول بزوال السبب التي تصرف من أجله في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وثمن رئيس الوزراء الفلسطيني ”وحدة الموقف الفلسطيني الذي يقوده الرئيس محمود عباس، والتفاف فصائل منظمة التحرير جميعها حوله، وبيان اللجنة التنفيذية، وكذلك موقف رجال الأعمال ومفاصل القطاع الخاص في الوطن والشتات، الرافض لمؤتمر المنامة والذي هو أحد حلقات صفقة القرن“.

وأضاف اشتية: ”يستغرب مجلس الوزراء من الادعاء بأن مثل هذا المؤتمر هو لخدمة الاقتصاد الفلسطيني، في الوقت الذي يشن فيه القائمون على هذا المؤتمر حربًا سياسية ومالية على شعبنا ومؤسساته وعلى المؤسسات الدولية العاملة لمساندته“.

وأوضح أن الرئيس محمود عباس سيشارك في القمتين العربية والإسلامية في المملكة العربية السعودية، وسيلقي خطابًا ”يسطر فيه بوضوح الموقف الفلسطيني من المجريات السياسية في المنطقة ويطالب العرب والمسلمين بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه فلسطين، كما يؤكد أن فلسطين هي مفتاح السلام في المنطقة وهي مركز الصراع أيضًا“.