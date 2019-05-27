”حماس“ توقف توزيع صحيفة ”الحياة الجديدة“ في قطاع غزة

قرر النائب العام المعين من قبل حركة حماس في قطاع غزة، منع توزيع صحيفة ”الحياة الجديدة“ في القطاع، بزعم نشر مواد تؤدي إلى إثارة الفتنة والتحريض على الاعتداء على الممتلكات العامة.

وقال بيان النائب العام، إن وزارة الداخلية في غزة ومكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس تقدما بشكوى، ضد الصحيفة؛ ما أدى لاتخاذ قرار بوقف توزيعها.

من جانبها، قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، إنها ”تحذر حركة حماس من مغبة الاستمرار في إجراءاتها بعرقلة عمل مؤسسات الإعلام الرسمي، وما يترتب عليه من إساءة للحريات الإعلامية والحريات العامة“.

وأضافت النقابة، أن ”هذا الإجراء وما تقوم به حركة حماس من إجراءات بحق مؤسسات الإعلام الرسمي سواء بصحيفة الحياة الجديدة أو تلفزيون فلسطين، واستمرار السيطرة على مقر فضائية تلفزيون فلسطين ومنع طواقم التلفزيون من العمل الخارجي، واستمرار إغلاق عدد من المؤسسات الإعلامية، يعتبر استمرارًا لنهج القوة والتفرد والتحكم بالعمل الإعلامي لفرض أجندتها الإعلامية على ساحة قطاع غزة“.

ودعت النقابة، الأطر والمؤسسات الصحفية ومؤسسات حقوق الإنسان إلى استنكار هذه الإجراءات التي تمس بشكل خطير الحريات العامة والحريات الصحفية في قطاع غزة، وتنذر بالعودة إلى المربع الأول من المناكفات السياسية.

كما طالبت النقابة، الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب باستنكار الإجراءات غير القانوينة التي تقوم بها حركة حماس بحق الإعلام الرسمي الفلسطيني والعاملين به، والضغط من أجل وقف هذه الاجراءات فورًا .

وتتعرض مؤسسات الإعلام الرسمي في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، لمضايقات عدة، كان آخرها الاعتداء على مقر تلفزيون فلسطين بمدينة غزة وتحطيم محتوياته.

كما منعت حركة حماس، الصحفيين الفلسطينيين من تغطية الأحداث الجارية خلال الحراك الشعبي الذي خرج في مناطق قطاع غزة، تحت مسمى ”بدنا نعيش“ احتجاجًا على سياسات حماس الاقتصادية وجلبها للضرائب من الفلسطينيين.