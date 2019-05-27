المجلس العسكري السوداني يؤكد تضامنه مع الإمارات‎ إثر ”الهجمات الأخيرة“

أكّد المجلس العسكري السوداني، فجر الإثنين، دعمه وتضامنه مع الإمارات في حقها بالدفاع عن نفسها إثر الهجمات التي تعرضت لها مؤخرًا.

جاء ذلك، في تصريحات للمتحدث الرسمي باسم المجلس، شمس الدين كباشي، لدى عودة رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان إلى الخرطوم، عقب زيارة قصيرة للإمارات استمرت لساعات.

وأوضح كباشي، أن البرهان أجرى مباحثات مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

وأضاف “ أن البرهان عبر عن إدانة السودان للهجمات التي تعرضت لها الإمارات مؤخرًا، وتضامنه معها في حقها بالدفاع عن نفسها“

ومؤخرًا تعرضت 4 سفن تجارية قرب المياه الإقليمية للإمارات، بينهما سفينتان سعوديتان، لعمليات تخريبية تشير الدلائل إلى تورط إيران فيها.

وقال الكباشي إن ”البرهان أطلع محمد بن زايد على تطورات الأوضاع بالسودان، وجهود المجلس العسكري، والقوى السياسية للوصول إلى حلول مرضية تعزز مكاسب الثورة وصولًا إلى ديمقراطية مستدامة“.

وأشار إلى أن ولي عهد أبوظبي، أكد حرص بلاده على مساندة السودان واستعدادها لدعم مشروعات التنمية فيه بما يحقق الازدهار لشعبه.

وحث بن زايد الأطراف بالسودان على تعزيز قيم الحوار من أجل الوصول إلى حلول ترضي طموحات الشعب السوداني، وفق البيان.