قوات النظام تقصف إدلب بالفوسفور الأبيض

قصفت قوات النظام السوري، مساء السبت، مناطق متفرقة من إدلب بقنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليًا.

وأكدت مصادر للأناضول، قصف النظام قرية عبدين التابعة لبلدة خان شيخون جنوبي إدلب، بقنابل الفوسفور الأبيض.

وأوضحت المصادر أنّ القصف تسبب بحرائق في عشرات الهكتارات من المحاصيل الزراعية.

وتناقل ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورًا تظهر خلالها بشكل واضح الحرائق الناجمة عن قنابل الفوسفور الأبيض.

تجدر الإشارة إلى أنّ سكان القرية غادروها، في وقت سابق؛ بسبب القصف المكثف الذي تشنه قوات النظام على مناطق خفض التصعيد بمحافظة إدلب.

وأطلقت قوات النظام السوري وحلفاؤه الروس و المجموعات الإرهابية التابعة لإيران، في 25 نيسان/ الماضي، حملة عسكرية واسعة ضد مناطق سيطرة المعارضة في منطقة خفض التصعيد، وسيطرت على بلدة كفرنبودة وعدد من القرى في ريف حماه.

وقبل أسبوع، شنّت فصائل المعارضة هجومًا معاكسًا، تمكنت من استعادة بلدة كفرنبودة، وقرية تل هواش، فيما يتواصل هجوم فصائل المعارضة لاستعادة بقية النقاط التي تقدمت فيها قوات النظام.