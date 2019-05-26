وزير الخارجية العراقي: نقف مع إيران

قال وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم اليوم الأحد إن بلاده تقف مع إيران ومستعدة لتكون وسيطًا بين طهران وواشنطن، مضيفًا أن بغداد لا تعتقد بفائدة ”الحصار الاقتصادي“، في إشارة للعقوبات الأمريكية على طهران.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في بغداد.

وقال الحكيم: ”تباحثنا مع الجانب الايراني حول أهمية أن تكون المنطقة آمنة، والتاصل لحل مرضٍ لجميع الأطراف بشأن الأزمة بين إيران وأمريكا“.

وأضاف ”نقولها بصريح العبارة، نحن بالضد من العقوبات الأمريكية ضد طهران ونقف بجانب إيران“.

وقال ظريف من جهته، إن طهران ستدافع عن نفسها بقوة في مواجهة أي اعتداء عسكري أو اقتصادي، ودعا الدول الأوروبية إلى عمل المزيد للحفاظ على الاتفاق النووي الموقع مع بلاده.

وأضاف أن بلاده تريد تأسيس علاقات متوازنة مع دول الجوار العربية في الخليج وأنها اقترحت إبرام اتفاقية عدم اعتداء معها.

وقال ظريف أيضًا إن ”القرارات السابقة التي تم إقرارها بين العراق وإيران اليوم هي في حيز التنفيذ“، مبينًا ”بدأنا العمل على كري شط العرب وبقية الأمور التجارية والاقتصادية الأخرى وسكك الحديد أيضًا“، وفقًا لقناة السومرية.