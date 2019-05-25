بمشاركة عربية.. المعارضة الإسرائيلية تبدأ تظاهرات مركزية ضد نتنياهو

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم السبت، بأن المعارضة الإسرائيلية ممثلة لأحزاب إسرائيلية وعربية في الكنيست، ستقوم بمظاهرة مركزية في ”تل أبيب“ مساء اليوم ضد نتنياهو رئيس الوزراء.

وقالت قناة ”مكان“ العبرية، إن ”رئيس المعارضة بيني غانتس اتصل بعد تردد دام أسبوعًا بأيمن عودة رئيس قائمة ”الجبهة والعربية للتغيير“، داعيًا إياه إلى إلقاء كلمة في المظاهرة المركزية.

وتنطلق التظاهرات في ”تل أبيب“ ضد نية تعديل قانون الحصانة وفقرة التغليب اللذين ينوي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تمريرهما.

ووفقًا لإذاعة ”كان“ العبرية فان عودة اجتمع قبل حوالي عشرة أيام مع رئيس حزب ”كاحول لافان“ بيني غانتس وبحث معه مواضيع تخص المواطنين العرب في إسرائيل، على حد زعم القناة.

من جهته، قال أيمن عودة عبر ”تويتر“ معلقًا على التظاهرات: ”إن الكفاح ضد فساد نتنياهو ومحاولاته لتدمير الفضاء الديمقراطي من أجل الحفاظ على مقعده هو كفاح مشترك لجميع القوى الديمقراطية، اليهود والعرب، يجب أن يمثل جميع فصائل المعارضة، وقد حان الوقت للأطراف الأخرى لاستيعاب ذلك، فيما يتعلق بمخاطر حكومة نتنياهو، أود التحدث في كل مرحلة“.

وأضاف: ”سأتحدث هذا المساء في المظاهرة، الكفاح ضد محاولات نتنياهو لتدمير الفضاء الديمقراطي هو صراع مشترك لجميع القوى الديمقراطية، لن يكون هناك بديل لحكومة فاسدة ومدمرة دون تعاون واسع من جميع المواطنين، اليهود والعرب، بهذه الطريقة فقط سنتمكن من استبدال الحكومة، وبهذه الطريقة فقط يمكننا تقديم بديل لسياستها التدميرية“.

وفي وقت سابق اليوم، أرسل أفيغدور ليبرمان وزير الداخلية السابق في إسرائيل زعيم حزب ”إسرائيل بيتنا“، اليوم السبت، إنذارًا أخيرًا شديد اللهجة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو محذرًا إياه من أنه في حال عدم قبول مقترحات حزبه فإنه سيذهب إلى انتخابات جديدة.