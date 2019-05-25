حركة ”فتح“ ترفض ”المال المشروط“ وتؤكد: فلسطين ليست للبيع‎

قال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، اليوم السبت، إن حركته لن تقبل ما أسماه ”المال المشروط“، مشددًا على أن ”فلسطين ليست للبيع“.

وقال الشيخ في تغريدة عبر ”تويتر“: ”بعد الشكر لكل الدول العربية التي قدمت يد الإسناد المالي والسياسي لشعبنا نتساءل أين البعض ممن يتباكون الآن تحت شعار إنقاذ وازدهار الوضع الاقتصادي في فلسطين؟ ماذا قدموا لدعم صمود شعبنا على أرض وطنه؟!“.

بعد الشكر لكل الدول العربية التي قدمت يد الإسناد المالي والسياسي لشعبنا نتساءل أين البعض ممن يتباكون الان تحت شعار إنقاذ وازدهار الوضع الاقتصادي في فلسطين ؟! وماذا قدموا لدعم صمود شعبنا على ارض وطنه؟! ونحن نقول بصوت عال لا للمال المشروط ، وفلسطين ليست للبيع. — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) May 25, 2019

وأضاف: ”نحن نقول بصوت عالٍ لا للمال المشروط، وفلسطين ليست للبيع“.

وتابع: ”القدس ليست للبيع . كل المليارات لا تساوي حجرًا في أسوار القدس العتيقة. ونحن نتساءل عن أولئك المتباكين على الازدهار المزعوم لماذا يحاصرون شعبنا ماليًا، ويدعون إلى مؤتمرات وورشات عمل تحت شعار كذاب يدعو لإنعاش الوضع الاقتصادي في فلسطين !؟ من يحاصر شعبنا لا يحق له الادعاء بالحرص عليه.

القدس ليست للبيع . كل المليارات لا تساوي حجر في أسوار القدس العتيقة. ونحن نتساءل عن أولئك المتباكين على الازدهار المزعوم لماذا يحاصرون شعبنا ماليا ويدعون إلى مؤتمرات وورشات عمل تحت شعار كذاب يدعو لإنعاش الوضع الاقتصادي في فلسطين !؟ من يحاصر شعبنا لا يحق له الادعاء بالحرص عليه. — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) May 25, 2019

من جهته، قال صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في تغريدة عبر ”تويتر“ أيضًا في هذا السياق: ”عرض على الفلسطينيين حكم ذاتي ناقص، حكم محلي ناقص، سلام اقتصادي ناقص، ازدهار ناقص، حقوق دينية ناقصة، حقوق مدنية ناقصة، سلطة ناقصة. احتلال + أمن لسلطة الاحتلال إسرائيل زائد. هل هناك عروض أخرى قام الشعب الفلسطيني برفضها؟“.

عرض على على الفلسطينين حكم ذاتي ناقص، حكم محلي ناقص،سلام اقتصادي ناقص،ازدهار ناقص، حقوق دينية ناقص، حقوق مدنية ناقص،سلطة ناقص.احتلال + امن لسلطة الاحتلال اسرائيل زائد. هل هناك عروض اخرى قام الشعب الفلسطيني برفضها ؟ https://t.co/b2l8CpEith — Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) May 24, 2019

وكان فايز أبوعيطة الناطق باسم حركة ”فتح“ قد قال قبل أيام على صفحته في ”فيسبوك“: ”إن استقبال دولة البحرين ورشة عمل اقتصادية يشارك فيها وزير إسرائيلي تعد تطبيعًا مع الاحتلال، وتساوقًا مع صفقة القرن المرفوضة فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا“.

إن استقبال دولة البحرين ورشة عمل اقتصادية يشارك فيها وزير إسرائيلي تعد تطبيعا مع الاحتلال، وتساوقا مع صفقة القرن… تم النشر بواسطة ‏د.فايز أبو عيطة‏ في الاثنين، ٢٠ مايو ٢٠١٩

وأضاف: ”إن القضية الفلسطينية قضية سياسية بامتياز، لا تحل عبر الورشات أو المؤتمرات الاقتصادية“.

وتابع: ”إن الحل يكمن في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى دولة البحرين الالتزام بالإجماع العربي ومبادرة السلام العربية، وعدم الخروج عن مقررات القمم العربية المتعاقبة“.