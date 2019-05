في رمضان.. التلفزيون الإيراني يسيء للسنة ويتطاول على الخلفاء الراشدين

View this post on Instagram

بثت القناة الخامسة من التلفزيون الإيراني، قصيدة للمنشد "#مهدي_حسيني" وهو يسيء لأتباع الطائفة السنية ويتطاول على الخلفاء الراشدين. وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الجمعة، إن "المنشد مهدي حسيني تطاول على أتباع الطائفة السنية وقام بإهانة معتقداتهم والرموز المحترمة لديهم عبر إهانة #الخلفاء_الراشدين و #عائشة زوجة نبي الإسلام". وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، الجمعة، بيانًا لمدير القناة الخامسة، جاء فيه أن "ما تم بثه مباشرة على القناة في حفل مولد الإمام الحسن المجتبى (ثاني الأئمة لدى الشيعة) في الليلة الخامسة عشرة من شهر رمضان، كان مخالفًا للسياسات الموحدة للإعلام الوطني في إيران". وقال البيان إن "هذا السلوك لا يوافق عليه بأي حال من الأحوال من قبل الشبكة التلفزيونية الخامسة، وفي الوقت الذي تدين فيه الشبكة، تعتذر لجميع الإخوة والأخوات السنّة"، متعهدة بمحاسبة جميع الأشخاص المتورطين في بث هذا المقطع. وهذه ليست المرة الأولى التي يبث فيها التلفزيون الإيراني برامج تتعرض لرموز ومعتقدات الطائفة السنية التي تشكل عشرة بالمئة من عدد سكان إيران البالغ 82 مليون نسمة. وفي أغسطس من العام الماضي، أساء اللتفزيون الإيراني عبر برنامج خاص لطلحة والزبير اللذين يعدان من الشخصيات البارزة لدى المسلمين. وتسببت تلك الحلقة بدعوة 20 نائبًا بالبرلمان الإيراني ممثلين عن الطائفة السنية، إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد وكلاء الإنتاج ومنفذ البرامج في التلفزيون الإيراني.