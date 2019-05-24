السودان.. آلاف المعتصمين يؤدون الصلاة على جثمان قيادي معارض

أدى آلاف المتواجدين في ساحة الاعتصام بالعاصمة السودانية الخرطوم، صلاتي الجمعة، والجنازة على جثمان القيادي بقوى ”إعلان الحرية والتغيير“ علي محمود حسنين.

وهذه هي الجمعة الثالثة خلال شهر رمضان الكريم، للمعتصمين أمام مقر قيادة الجيش السوداني بالخرطوم.

وعقب الصلاة على الفقيد، عدد المتحدثون مآثر حسنين، وأدواره الوطنية ومحاربته للأنظمة العسكرية التي حكمت البلاد.

بدوره نعى المجلس العسكري القيادي الراحل، وتقدم بالتعازي لأسرته وأنصاره ومؤيديه، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وذكر أن حسنين كان خلال مراحل حياته رمزًا وطنيًا خالصًا، ورقمًا مهمًا في مسيرة الديمقراطية في البلاد.

وأشار ”العسكري“ إلى أن حسنين عقب عودته للبلاد، عمل بفاعلية من أجل إرساء الاستقرار فيها.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، توفي حسنين، القيادي البارز في المعارضة السودانية، عن عمر ناهز 80 عامًا.

ونعى ”التجمع الاتحادي المعارض“، في بيان مقتضب، حسنين، ذي التوجه الوسطي، باعتباره أحد قياداته.

وقال: ”ننعى للأمة السودانية وللاتحاديين عمومًا، وفاة شيخ المناضلين السودانيين علي محمود حسنين، الذي توفي صباح الجمعة“، ولم يشر البيان إلى سبب الوفاة.