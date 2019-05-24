فصيل فلسطيني يتوعد بإطلاق 50 حوامة متفجرة اليوم على إسرائيل

أعلنت ما تسمى ”الغرفة المشتركة أبناء الزاوي“ التي تشارك في إطلاق البالونات الحارقة في قطاع غزة اليوم الجمعة، أنها ستقوم بإطلاق 50 حوامة متفجرة نحو الأراضي المحتلة، خلال فعاليات الجمعة 59 لكسر الحصار.

وقالت ”الغرفة المشتركة“ في بيان لها، إنه ”تم تجهيز أكثر من 50 حوامة متفجرة سيتم إطلاقها اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء“، في إطار ما أطلقت عليه في البيان ”معركة حد الصيف“.

وقال وزير الداخلية السابق أفيغدور ليبرمان، المرشح لها في الحكومة الجديدة كذلك، عبر صفحته في ”فيسبوك“، إن ”تحويل 30 مليون دولار إلى حماس من أجل قطاع غزة بعد إطلاق أكثر من 700 صاروخ، وفي ظل استمرار المدفوعات والعجز أمام البالونات الحارقة، يعني أن الحكومة الحالية تتحول إلى حكومة استسلام“.

وأضاف: ”أنا وزملائي في حزب يسرائيل بيتينو لدينا طريقة وهناك رغبة في إقامة حكومة يمينية بالأفعال وليس بالأقوال“.

تزامن ذلك مع تصريح لزياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قال فيه إن المقاومة ”تمتلك من أوراق القوة ما يمكنها من إسقاط ”صفقة القرن“.

وأكد النخالة على جهوزية حركته للدفاع عن مقدسات الأمة في فلسطين، داعيًا إلى ضرورة ”بذل كل الجهود من أجل إعادة الوحدة الوطنية إلى الصف الفلسطيني، في إطار الثوابت الوطنية، وفي مقدمتها تحرير فلسطين التاريخية“.

وأثنى النخالة على دور علماء فلسطين ”في مواجهة التحديات التي تواجه القضية، ولا سيما في ظل موجات التطبيع مع إسرائيل التي تسعى لتشويه الحقائق التاريخية والدينية“.

و“صفقة القرن“ هي خطة سلام تعتزم الولايات المتحدة الكشف عنها في يونيو/حزيران المقبل، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل.