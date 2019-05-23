قتلى وجرحى إثر انفجار سيارة مفخخة في الأنبار (صور)

انفجرت سيارة مفخخة، مساء الخميس، في محافظة الأنبار، غرب العراق، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

وقال مسؤول محلي في الأنبار، إن ”سيارة مفخخة مركونة انفجرت، عصر اليوم، في مرآب منطقة الكرابلة في القائم، بمحافظة الأنبار“، مبينًا أن ”الانفجار تسبب بمقتل شخصين وإصابة ثالث بجراح“.

وقال مصدر أمني لـ“إرم نيوز“، إن ”حصيلة الانفجار لم تعرف لغاية الآن بشكل دقيق، والعمل جارٍ على معرفة الحصيلة النهائية، بالتعاون مع المصادر الطبية، التي تلقت الجرحى والقتلى في المستشفيات“.

وبالرغم من إعلان العراق انتصاره على تنظيم ”داعش“ المتشدد العام 2017، إلا أن التنظيم ما زال يمتلك إمكانية شن هجمات إرهابية في محافظات وسط وغرب وشمال العراق.