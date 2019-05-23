اشتباكات عنيفة في جنوب طرابلس بين الجيش الليبي وميليشيات الوفاق

تدور منذ صباح اليوم الخميس، اشتباكات عنيفة بين وحدات من الجيش الوطني الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، في جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وشهدت محاور وادي الربيع، عين زارة، اليرموك وصلاح الدين، اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بعد إحراز الجيش الوطني تقدمًا كبيرًا، يوم أمس الأربعاء، ومحاولة قوات حكومة الوفاق الخميس، شن هجوم معاكس.

وقال مصدر من الجيش الليبي لـ ”إرم نيوز“، إن المعارك لا تزال مستمرة حتى الآن، مشيرًا إلى أن الأوضاع ممتازة بعد تمكن الجيش من احتواء هجوم القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني ودحرها، وإحراز تقدم جديد من جهة معسكر اليرموك وصلاح الدين ووادي الربيع وكوبري مطار طرابلس، وهو الآن يتخذ وضعًا دفاعيًا.

وأشار المصدر إلى أن معنويات الجنود عالية والعمليات تسير وفقًا للخطة العسكرية، مؤكدًا سقوط عدد من عناصر القوات التابعة لحكومة الوفاق بين قتيل وجريح.

ونعت صفحات تابعة لقوات حكومة الوفاق على مواقع التواصل القيادي في ثوار طرابلس، أحمد البوعيشي الذي قتل في اشتباكات اليوم، ورامي عبدالرزاق الذهبي البكاري وهو تونسي الجنسية، وكان يقاتل في صفوف قائد الجبهة الغربية التابع لحكومة الوفاق في محور عين زارة.