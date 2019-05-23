روسيا تحبط هجومًا صاروخيًا على قاعدة حميميم في سوريا

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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع، قولها إن مقاتلين أطلقوا أربعة صواريخ تجاه قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا، لكن تم تدمير كل الصواريخ.