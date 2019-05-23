”الحرية والتغيير“ بالسودان تدعو لمليونية ”البناء والمدنية“

دعت قوى ”إعلان الحرية والتغيير“، إلى الخروج للشواع وتسيير المواكب صوب مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش في الخرطوم، يوم الخميس، فيما سمي “ بمليونية البناء والمدنية“.

قالت قوى ”إعلان الحرية والتغيير“، في بيان أصدرته فجر الخميس: ”تنطلق اليوم مليونية البناء والمدنية وفق حراكنا الثوري لحراسة مكتسبات الثورة وعزمًا على استكمال مسيرتها، رغم أنف كل متجبر“.

وأضافت: ”هي مليونية من أجل تسليم مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية خالصة ومن أجل بناء وطن عات، ديمقراطي“.

ودعا البيان ”الجماهير في الأحياء والبلدات والمدن إلى الخروج للشوارع صوب ساحة الاعتصام بالخرطوم، وفي ميادين الاعتصام في مدن الولايات“.

وأخفق المجلس العسكري، و“قوى إعلان الحرية والتغيير“، قائدة الحراك الشعبي، فجر الثلاثاء، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أجهزة السلطة خلال الفترة الانتقالية، ولاسيما نسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته.

وأعلن ”تجمع المهنيين“، في بيان الثلاثاء، المضي في ترتيبات تنفيذ إضراب عن العمل والعصيان المدني، لـ“استكمال وتحقيق أهداف الثورة“.

واتهم التجمع، المجلس العسكري، بـ“محاولة الوقوف أمام الثورة وإفراغها من محتواها، من خلال تمسكه بعسكرة مجلس السيادة“.

وتابع موضحًا أن المجلس ”يتعنت بأن يكون مجلس السيادة ذا أغلبية عسكرية، وأن يكون رئيسه عسكريا“.

وإضافة إلى المجلس السيادي، تشمل أجهزة السلطة في المرحلة الانتقالية: مجلس وزراء، ومجلس تشريعي.