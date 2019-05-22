قيادي بفتح: جهود مصرية لدعوة الفصائل الفلسطينية للقاهرة‎

كشف قيادي في حركة فتح، عن جهود مصرية تبذل من أجل دعوة الفصائل الفلسطينية للقاهرة من أجل بحث ملفي المصالحة والتصدي لـ ”صفقة القرن“ الأمريكية.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، بيان طبيب، يوم الأربعاء “ إن مصر تبذل جهوداً لعقد لقاء قريب للفصائل الفلسطينية في القاهرة“، لافتاً إلى ”أنه لم يجري تحديد موعد لهذا اللقاء.“

وأضاف طبيب، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، مصر تسعى لبلورة عدد من الأفكار من أجل عقد لقاء فصائلي لبحث الملفات الفلسطينية، مبيناً أن المسؤولين المصريين على تواصل مستمر مع القيادة الفلسطينية بهذا الشأن.

ونفى طبيب، وجود أي اتصالات أو لقاءات مباشرة مع حركة حماس ، لافتاً إلى أنه منذ اتخاذ الموقف بقطع العلاقات والاتصالات مع الحركة لم يجري أي لقاء أو اتصال بين الجانبين.

وتابع طبيب: ”ما يجري الحديث عنه حول تواصل بين قيادات فتحاوية وحمساوية بشأن صفقة القرن أو المصالحة عار عن الصحة“، منوهاً إلى أن حركة فتح والقيادة الفلسطينية تتواصلان مع مصر بهذا الشأن.

وأشار طبيب، إلى أن حركة حماس تواصل نهجها القاضي بالاستفراد بقطاع غزة وتعزيز حكمها للقطاع، مشدداً على أن الحركة تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي خطة لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، أكد في تصريح له الثلاثاء، أن المشاورات مستمرة مع المسؤولين المصريين في ملف المصالحة، لافتاً إلى أن حركته قدمت رؤيتها للمصالحة للقاهرة.

يذكر أن الاتصالات مقطوعة بين حركتي حماس وفتح منذ العام الماضي، حيث تطالب فتح بتطبيق اتفاق القاهرة 2017 وتمكين الحكومة الفلسطينية من العمل في القطاع.