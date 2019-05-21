خلافًا للموقف الرسمي.. رجل أعمال فلسطيني يشارك في ”مؤتمر البحرين“

ذكرت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ العبرية، يوم الثلاثاء، أن رجل أعمال فلسطينيًا قرر المشاركة في مؤتمر السلام من أجل الازدهار المقرر عقده في البحرين، بخلاف الموقف الفلسطيني الرسمي.

وأوضحت الصحيفة أن ”دعوة وصلت لرجل الأعمال الفلسطيني أشرف الجعبري، للمشاركة بالمؤتمر الذي تعقده الولايات المتحدة في المنامة الشهر المقبل“.

وأضافت أن ”الجعبري أبدى موافقة على حضور المؤتمر والمشاركة فيه، وذلك خرق للموقف الفلسطيني“.

وكان الجعبري نظم الأسبوع الماضي إفطارًا رمضانيًا للمستوطنين في مدينة الخليل، ما دفع السلطة الفلسطينية وحركة فتح لمهاجمته واتهامه بالتعاون مع إسرائيل ضد الفلسطينيين.

يذكر أن السلطة الفلسطينية أكدت رفضها المشاركة في مؤتمر المنامة الاقتصادي، معتبرة أن ”كل من يشارك فيه من الفلسطينيين عميل للإسرائيليين والأمريكيين“.

كما أعلن رجل الأعمال الفلسطيني بشار المصري أن واشنطن أرسلت دعوات لعدة رجال أعمال فلسطينيين للمشاركة في المؤتمر، مؤكدًا رفضه اتخاذ أي موقف مخالف لموقف القيادة الفلسطينية.