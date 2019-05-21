السودان.. قوة أمنية تمنع اعتقال مدير المخابرات السابق صلاح قوش

أعلن وكلاء النيابة العامة في السودان، يوم الثلاثاء، أن قوة حراسة تابعة للأمن الوطني، منعت تنفيذ أمر بالقبض على مدير المخابرات السابق صلاح قوش.

وقال بيان صادر عن أعضاء ”نادي النيابة العامة“: ”إثر دعوى جنائية رفعت أمام نيابة الثراء الحرام والمشبوه ضد المتهم صلاح عبدالله قوش، تحركت قوة من الشرطة يرأسها ضابط برتبة عميد، وتحت إشراف وكيل أول النيابة ووكيل النيابة المختصة، لتنفيذ أمر القبض“.

وأضاف: ”لكن قوة الحراسة المكلفة بحراسة المتهم التابعة للأمن والمخابرات السودانية، رفضت تنفيذ الأمر“.

و“نادي النيابة العامة“، هو هيئة تضم وكلاء النيابة العامة، تشكّلت عقب عزل الرئيس عمر البشير في الـ 11 من أبريل/ نيسان الماضي.

وتابع البيان، أن ”قوة الأمن قاومت تنفيذ الأمر بالقوة، وهددت قوة الشرطة المنفذة للأمر باستخدام السلاح الناري“.

وطالب وكلاء النيابة بـ“التحقيق في هذه الحادثة التي تمس استقلال النيابة العامة، وتحديد المسؤول الأعلى في إصدار الأوامر للقوة الأمنية المكلفة بحراسة قوش، باعتراض القوة“.

وتقدم قوش، باستقالته من منصب مدير الأمن رفقة رئيس المجلس العسكري، عوض بن عوف، ونائبه كمال عبدالمعروف.

وأعلن عوض بن عوف، تنحيه عن منصبه، رئيسًا للمجلس العسكري الانتقالي، بعد أقل من 24 ساعة على أدائه اليمين، عقب الإطاحة بالبشير.

ومنذ الـ6 من أبريل/ نيسان الماضي، يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير.