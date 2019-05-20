حماس تنفي التوصل لاتفاق تهدئة مع إسرائيل لمدة 6 أشهر

نفت حركة حركة حماس مساء اليوم الاثنين، ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية، حول التوصل لاتفاق تهدئة لمدة 6 أشهر مع إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، إنه ”‏لا صحة لما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية حول تهدئة لمدة ستة أشهر“.

وأضاف في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، ”نؤكد على أن وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال كان مقابل التزام الإحتلال بتنفيذ كافة التفاهمات“.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد كشفت في وقت سابق اليوم، عن التوصل لاتفاق بين حماس وإسرائيل لمدة نصف عام، يقضي بوقف حماس للمسيرات الليلية والبحرية، والابتعاد عن السياج الحدودي لمسافة 300 متر خلال مسيرات العودة.

وقالت القناة العبرية 12، إن ”إسرائيل مستعدة لتوسيع مساحة الصيد في بحر غزة إلى 15 ميلًا، وتسهيل إقامة مشاريع الأمم المتحدة التي تهدف إلى تشغيل الأيدي العاملة في قطاع غزة، وضخ المساعدات المدنية، والاتفاق حول حل مشاكل الكهرباء والمعابر والصحة والمالية“.

وتوصلت الفصائل الفلسطينية وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية مصرية وأممية، مطلع الشهر الجاري، بعد جولة تصعيد هي الأعنف منذ الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014.

ولم تعلن حماس أو إسرائيل في حينها، أي بنود أو تفاصيل عن اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين.

وشهد قطاع غزة قبل أيام تصعيدًا عسكريًا إسرائيليًا، وإطلاقًا للصواريخ من قبل الفصائل الفلسطينية، في جولة قتال هي الأعنف منذُ حرب 2014، حيث أدت إلى استشهاد 27 فلسطينيًا وإصابة 160 آخرين، ومقتل 4 إسرائيليين.