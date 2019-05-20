60% من الأسر السورية التي نزحت لغزة غادرت بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة

قالت لجنة متابعة اللاجئين السوريين في قطاع غزة، إن أكثر من 60% من العائلات السورية التي نزحت إلى غزة بفعل الحرب داخل سوريا، غادرت القطاع بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وقال عضو لجنة متابعة اللاجئين السوريين بغزة عمر عودة: ”إن 60% من العوائل التي نزحت من سوريا إلى غزة بفعل الحرب، قد غادرت القطاع نظرًا لصعوبة الأوضاع الاقتصادية“، مشيرًا إلى أن العائلات السورية كانت تتوقع ظروفًا إنسانية أفضل في غزة.

وأضاف، في تصريح صحفي، ”أن حوالي 2000 شخص نزحوا للقطاع عند اندلاع الأحداث في سوريا عام 2011، ولم يتبق سوى 400 منهم تقريبًا“، متوقعًا مغادرة المزيد في ظل تردي الظروف المعيشية في القطاع.

وأوضح عودة أن الأسر السورية التي وصلت إلى قطاع غزة، لم تتلق أي دعم من السلطة الفلسطينية أو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين“ الأونروا“، ما جعلها تعيش ظروفًا قاسية.

وأشار إلى أن عدد الفلسطينيين الذين غادروا سوريا بسبب الحرب داخلها، يتجاوز 200 ألف، مؤكدًا أن معظمهم يحاول المغادرة إلى دول أوروبية من خلال طرق غير مشروعة حفاظًا على حياته.

وكانت مجموعة كبيرة من العائلات السورية وصلت إلى قطاع غزة بعد نزوحها من سوريا بفعل الأحداث التي طالت أماكن مختلفة وخاصة المخيمات الفلسطينية داخل سوريا.