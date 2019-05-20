اتهام ”حماس“ باحتجاز محام فلسطيني بطريقة غير مشروعة في غزة

اتهمت نقابة المحامين الفلسطينيين، الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة باعتقال محام فلسطيني وتوقيفه بطريقة غير مشروعة.

وقالت النقابة، في بيان لها، اليوم الاثنين، إن جهاز المباحث العامة التابع لحماس بغزة يعتقل منذ 5 أيام المحامي محمد عماد طبازة بطريقة غير مشروعة، على الرغم من صدور قرار بإخلاء سبيله من النيابة العامة.

وطالب البيان، كافة الجهات المختصة بالتدخل الفوري والعاجل للإفراج عن المحامي طبازة، مطالباً مسؤول الأجهزة الأمنية بغزة اللواء توفيق أبو نعيم بإصدار أوامره بالإفراج الفوري عن المحامي.

وأضاف ”نأمل من الجهات المختصة مراعاة تطبيق القانون وعدم تقييد الحريات العامة والخاصة والالتزام بما للمحامي من حقوق وخاصة أن يتم إشعار النقابة قبل استدعاء أي محام أو إخطار المحامي بالاستدعاء وفقاً لما نص عليه القانون رقم (3) لسنة 1999 وتعديلاته كما نحن ملتزمون بما علينا من واجبات وفقًا لما جاء في نص المادة (29) من القانون المذكور سابقًا“.

يذكر أن مؤسسات حقوقية أكدت في تقارير أن الأمن التابع لحركة حماس في قطاع غزة يعتدي على الحريات العامة ويواصل اعتقال المواطنين وتعذيبهم دون أي مسوغ قانوني.