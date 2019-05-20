إسرائيل تكشف عن لائحة اتهام مشددة ضد عضو ”ثوري فتح“ زكريا الزبيدي

ذكرت قناة ”مكان“ العبرية، اليوم الإثنين، بأن النيابة العسكرية الإسرائيلية قدمت لائحة اتهام مشددة ضد القيادي الفتحاوي زكريا الزبيدي، الذي اعتقل قبل أشهر بحجة تخطيطه لأعمال إرهابية خطيرة رغم تخليه عن السلاح وحصوله على عفو من إسرائيل قبل سنوات.

وتتضمن لائحة الاتهام المنسوبة للزبيدي ارتكاب 3 اعتداءات إطلاق للنار، والتخطيط لارتكاب اعتداء آخر على حافلات ركاب إسرائيلية قرب مستوطنتي ”بيت ايل“ و“بساغوت“ في منطقة رام الله، أواخر العام الماضي ومطلع الجاري.

وتوقعت القناة العبرية أن يحاكَم الزبيدي، الذي اعتقل قبل 3 أشهر، على تدبير اعتداءات إرهابية ابان سنوات الانتفاضة الثانية، أودت بحياة مدنيين إسرائيليين.

ويأتي قرار محاكمة الزبيدي على الاعتداءات التي ارتكبها خلال هذه الفترة، بسبب خرقه اتفاق وقعه مع سلطات الأمن الإسرائيلية، كان ينص على عدم محاكمته مقابل التزامه بترك طريق الإرهاب.

يشار إلى أن النيابة قدمت قبل أكثر من أسبوع لائحة اتهام ضد محامٍ يدعى طارق برغوث من بلدة العيزرية جنوب شرق أورشليم القدس، تنسب له الضلوع في ارتكاب الاعتداءات المذكورة. كما تنسب له تهمة ارتكاب اعتداء اطلاق نار على دورية شرَطية في حاجز قرب بلدة أبو ديس إلى الشرق من أورشليم القدس قبل نحو ثلاثة أعوام.