رجال أعمال فلسطينيون يتلقون دعوات للمشاركة بورشة المنامة الاقتصادية

كشف رجل الأعمال الفلسطيني، بشار المصري، عن تلقيه وعدد من رجال الأعمال الفلسطينيين، دعوات للمشاركة في أول مؤتمر ستعقده الولايات المتحدة حول خطة السلام الأمريكية، أو بما يسمى بـ ”صفقة القرن”، في البحرين الشهر المقبل.

وقال المصري، عبر صفحته الشخصية في ”فيسبوك“: ”وجهت لي دعوة للحديث بما يسمى مؤتمر السلام من أجل الازدهار في المنامة، كما متوقع توجيهها للعديد من الشخصيات الفلسطينية في مجال الاقتصاد والسياسة“.

واستدرك المصري: ”لكنني لن أشارك في هذا المؤتمر، ولن يشارك فيه أي ممثل عن شركاتنا أو في أي من نتائجه وتوابعه“، مؤكدًا أن رجال الأعمال الفلسطينيين لن يتعاملوا مع أي حدث خارج عن الإجماع الوطني الفلسطيني.

وأضاف المصري: ”نحن الفلسطينيون قادرون على النهوض باقتصادنا بعيدًا عن التدخلات الخارجية، وفكرة السلام الاقتصادي فكرة قديمة يتم طرحها الآن بشكل مختلف، وكما رفضها شعبنا سابقًا نرفضها الآن“.

يذكر أن الإدارة الأمريكية، قالت إنه سيتم عقد مؤتمر بالبحرين في شهر حزيران/ يونيو؛ لتشجيع الاستثمار بالمناطق الفلسطينية، مشيرةً إلى أن ذلك يمثل خطوة أولى لخطة السلام في الشرق الأوسط.

وحسب الإدارة الأمريكية، فإن المؤتمر يهدف إلى تبادل الأفكار ومناقشة الاستراتيجيات، وحشد الدعم للاستثمارات الاقتصادية التي يمكن تحقيقها، من خلال خطة السلام.